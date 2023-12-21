ЦАХАЛ договорился о поставках дополнительных электронно-оптических компонентов для своих БТР Eitan

Источник изображения: topwar.ru

Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) договорилось о поставках дополнительных электрических и электронно-оптических компонентов для своих БТР Eitan. Сумма контракта, заключенного Управлением производства и закупок с израильской компанией IMCO Group, составит более семи миллионов долларов.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Генеральный директор IMCO Group Ариэль Кандель выразил гордость по поводу того, что компания является для ЦАХАЛ надежным поставщиком. Он отметил, что дополнительный заказ является знаком доверия к подрядчику. Глава компании добавил, что производимые компанией комплектующие повышают живучесть и улучшают характеристики израильской бронетехники.

Ходовая часть боевой бронированной машины Eitan обладает колесной формулой 8х8. Она сочетает в себе мобильность и огневую мощь. Данная техника уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны в реальной боевой обстановке.

Источник изображения: topwar.ru

Ее электрические и электронно-оптические подсистемы включают в себя блоки электропитания, панели управления, кабели для соединения платформ, вычислительные модули, средства освещения и многое другое.

Существует два варианта бронетехники. Первый, бронетранспортер, о котором идет речь, вооружен дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом. Второй вариант, представляющий собой боевую машину пехоты, имеет на вооружении автоматическую пушку калибра 30 или 40 мм, которая управляется дистанционно.