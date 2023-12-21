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РИА Новости

В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников

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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Картаполов: численность войск нарастят за счет военнослужащих по контракту

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота до 1 миллиона 320 тысяч человек.

"Именно за счет контрактников… Контрактники - это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", - сказал Картаполов. Он также отметил, что сейчас нет никакой необходимости увеличивать численность призыва на срочную службу.

Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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