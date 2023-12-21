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ЦАМТО

Дания заявила о планах передачи Украине БМП CV-90

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Первая трофейная шведская БМП CV-90 в зоне спецоперации
Первая трофейная шведская БМП CV-90 в зоне спецоперации.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 20 декабря. Дания и Швеция объединят усилия с целью передачи ВС Украины боевых машин пехоты CV-90 шведского производства на сумму около 2 млрд. датских крон (244 млн. долл.), сообщило Минобороны Дании.

Швеция уже передала Украине 50 ед. CV-90, но Украина направила запрос о передаче дополнительных новых БМП CV-90.

Совместно со шведским правительством правительство Дании решило профинансировать уже инициированную безвозмездную поставку, а также начать производство дополнительных БМП CV-90. Помимо бронемашин, пакет помощи включает запасные части, боеприпасы и долгосрочный договор на техническое обслуживание и логистическую поддержку.

В 2023 году правительство Дании выделило на безвозмездную передачу CV-90 1,8 млрд. датских крон.

Помимо поставки в рамках датско-шведского сотрудничества, 14-й пакет помощи включает военную поддержку Украины на сумму более 7 млрд. датских крон в 2023-2026 годах. Он предполагает поставку техники и боеприпасов. Помимо сотрудничества со Швецией, пакет помощи включает соглашение о приобретении оружия, боеприпасов и оборудования в сотрудничестве с Великобританией, Германией, Нидерландами, Эстонией и Чехией.

Помощь финансируется через "Фонд Украины" и предоставляется после консультаций с Советом по внешней политике.

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Великобритания
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Чехия
Швеция
Эстония
Проекты
CV-90
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