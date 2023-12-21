Войти
Военное обозрение

Армия Финляндии решила обзавестись мостоукладчиками на фоне допускаемого в будущем прямого конфликта с Россией

469
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Силы обороны Финляндии в обозримом будущем получат от компании Patria дополнительные гусеничные мостоукладчики Leopard 2L. Об этом сообщает западная пресса, анализируя недавнее соглашение о поставке специальных машин.

По утверждению источника, Силы обороны Финляндии получать шесть новейших мостоукладчиков, которые обладают возможностями для транспортировки, развертывания и разборки мостов различной длины. Общая стоимость контракта на приобретение мостоукладчиков для финской армии составит в 23,6 миллиона евро.

Компания Patria изготовит мостоукладчики по индивидуальному заказу, в соответствии с требованиями заказчика, используя шасси основного боевого танка Leopard 2А4. В 2004–2008 и 2018-2022 годах компания Patria уже поставляла финской армии мостоукладчики.

Соглашение еще больше укрепляет позиции Patria в финской оборонной промышленности, укрепляя нашу позицию как основного поставщика тяжелого инженерного оборудования для Сил обороны Финляндии

- подчеркнул исполнительный вице-президент финского подразделения Patria Юсси Ярвинен.

Отметим, что поставкой мостоукладчиков финская армия озаботилась на фоне распространенных на Западе разговоров о вероятности в будущем прямого столкновения Финляндии и стран Прибалтики с Россией. Но неужели финские военные думают, что они с помощью мостоукладчиков смогут развертывать мосты в приграничных с Россией районах? Попытки Финляндии или любой другой подобной страны проявить агрессию по отношению к России приведут к очень болезненным для агрессора последствиям, не исключено, что под вопросом окажется само существование такого государства в дальнейшем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Leopard-2
Компании
Patria
Похожие новости
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
07.05.2018
Чьи реки собрались форсировать финские танкисты
04.04.2016
«Финляндия не видит прямой военной угрозы со стороны России»
05.03.2015
Конкуренция второго эшелона
04.07.2013
Для российских танков разработали робот-пулемет
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 17:39
  • 57575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества