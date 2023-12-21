Армия Финляндии решила обзавестись мостоукладчиками на фоне допускаемого в будущем прямого конфликта с Россией

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Силы обороны Финляндии в обозримом будущем получат от компании Patria дополнительные гусеничные мостоукладчики Leopard 2L. Об этом сообщает западная пресса, анализируя недавнее соглашение о поставке специальных машин.

По утверждению источника, Силы обороны Финляндии получать шесть новейших мостоукладчиков, которые обладают возможностями для транспортировки, развертывания и разборки мостов различной длины. Общая стоимость контракта на приобретение мостоукладчиков для финской армии составит в 23,6 миллиона евро.

Компания Patria изготовит мостоукладчики по индивидуальному заказу, в соответствии с требованиями заказчика, используя шасси основного боевого танка Leopard 2А4. В 2004–2008 и 2018-2022 годах компания Patria уже поставляла финской армии мостоукладчики.

Соглашение еще больше укрепляет позиции Patria в финской оборонной промышленности, укрепляя нашу позицию как основного поставщика тяжелого инженерного оборудования для Сил обороны Финляндии

- подчеркнул исполнительный вице-президент финского подразделения Patria Юсси Ярвинен.

Отметим, что поставкой мостоукладчиков финская армия озаботилась на фоне распространенных на Западе разговоров о вероятности в будущем прямого столкновения Финляндии и стран Прибалтики с Россией. Но неужели финские военные думают, что они с помощью мостоукладчиков смогут развертывать мосты в приграничных с Россией районах? Попытки Финляндии или любой другой подобной страны проявить агрессию по отношению к России приведут к очень болезненным для агрессора последствиям, не исключено, что под вопросом окажется само существование такого государства в дальнейшем.