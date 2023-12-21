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ТАСС

Источник сообщил о запуске в серию САУ "Коалиция-СВ"

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2С35 «Коалиция-СВ»
2С35 «Коалиция-СВ».
Источник изображения: Фото: commons.wikipedia.org/VitalyKuzmin

По его словам, началось ее применение в зоне СВО

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" запущена в серию, началось ее применение в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"Коалиция-СВ" запущена в серию. В зоне СВО она применяется в единичных экземплярах. Ее главная задача - внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В апреле 2023 года временно замещавший должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Медведский сообщил ТАСС, что "САУ "Коалиция-СВ" пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года". По словам генерала, в то время велись работы по совершенствованию ходовой части САУ. "Фактически она на выходе", - отмечал Медведский.

Новейшая САУ "Коалиция-СВ" оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира "Коалиции-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. На самоходке реализован режим огневого налета. До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема.

САУ создана в кооперации предприятий Ростеха, входящих в концерн "Уралвагонзавод". Разработчиком является Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник", а производителем - АО "Уральский завод транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш").

Впервые "Коалиция-СВ" была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Т-90 "Владимир"
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