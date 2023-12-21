ВМС Великобритании оснастили первый корабль новым комплексом ПКР NSM

Четырехконтейнерные пусковые установки новых противокорабельных ракет Kongsberg NSM на фрегате F 82 Somerset типа 23 ВМС Великобритании. Верхнее фото - в норвежской военно-морской базе Хоконсверн, где и была произведена установка ракет NSM, декабрь 2023 года; нижнее фото - по прибытии в Девонпорт, 18.12.2023 (c) ВМС Норвегии и Westward Shipping News.

ЦАМТО, 20 декабря. ВМС Великобритании оснастили первый корабль новым комплексом противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) в рамках программы Maritime Offensive Surface Strike, призванной заменить выводимые из эксплуатации ПКР "Гарпун" Блок.1C.

Как сообщает Janes.com, фрегат класса "Тип-23", (F82) "Сомерсет", 18 декабря прибыл на британскую военно-морскую базу "Девонпорт" с двумя установленными в Норвегии на военно-морской базе "Хоконсверн" компанией Kongsberg Defense and Aerospace четырехконтейнерными пусковыми установками NSM.

Ранее, 14 декабря, (F82) "Сомерсет" был зафиксирован споттерами на военно-морской базе "Хоконсверн" после загрузки ракет NSM. Пусковая установка NSM установлена в пространстве перед мостиком, ранее занятом комплексом ПКР "Гарпун" Блок.1C.

Как уже сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года Великобритания приступила к реализации временного решения по закупке ПКР (I-SSGW) на период между снятием с вооружения ПКР "Гарпун" и началом поставок ПКР FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), разрабатывавшейся совместно с Францией. Предполагалось, что тяжелая противокорабельная ракета большой дальности FC/ASW поступит на вооружение фрегатов "Тип-26" в 2028 году. Тем не менее, в 2021 году программа I-SSGW была закрыта, а Министерство обороны Великобритании приняло решение закупить ПКР NSM.

Власти Великобритании и Норвегии объявили о достижении договоренности по дальнейшему укреплению существующих связей в области обороны 23 ноября 2022 года. По информации норвежской компании Kongsberg, в рамках данного соглашения командование ВМС Великобритании приобретет противокорабельные ракеты NSM для размещения на фрегатах класса "Тип-23" и эскадренных миноносцах класса "Тип-45".

Сообщалось, что ПКР NSM заменят противокорабельные ракеты "Гарпун", которые планируется снять с вооружения в 2023 году. Ожидалось, что новая противокорабельная ракета NSM будет готова к применению на борту первого корабля ВМС Великобритании чуть более чем через 12 месяцев после начала реализации проекта.

ПКР NSM – это ракета, пуск которой может осуществляться с различных платформ по надводным и наземным целям. Она обеспечивает поражение высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км (по некоторым сведениям – более 300 км). Ракеты могут быть запущены с суши или моря. Длина боеприпаса – 3,96 м, стартовая масса – 407 кг, масса осколочно-фугасной боевой части – около 125 кг, скорость полета – 0,7-0,9М.

Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR, а на конечном участке включается двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Расположенный в носовой части лазерный высотомер позволяет выполнять полет на сверхмалых высотах с использованием системы корреляции по контуру рельефа местности (TERCOM). При приближении к цели оснащенная турбореактивным двигателем TR-40 ракета разгоняется до высокой дозвуковой скорости, а также может выполнять маневры с высокой перегрузкой для противодействия системам самообороны ближнего рубежа. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.

Малозаметная конструкция, использование поглощающих излучение материалов и профиль полета делают ракету сложной для обнаружения и нейтрализации целью.