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Паранойя в Германии: русские идут (Bild, Германия)

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Празднование 60-летия бундесвера в Берлине
Празднование 60-летия бундесвера в Берлине.
Источник изображения: © REUTERS / Hannibal Hanschke

По знаменитому немецкому здравому смыслу пора отслужить поминальную молитву: цитируемые Bild заявления министра обороны Германии Писториуса выдают в нем параноика. Он и его коллеги считают годы до появления русских войск на Одере. А весь восточный фланг НАТО — от Финляндии до Румынии — они и не надеются защитить.

Политики, военные и эксперты предостерегают: Европа не способна воевать, а в большинстве случаев ее страны-члены вообще не способны на хоть какое-нибудь сопротивление!

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер (59) сказал на прошлой неделе: "Времена, когда мы в Европе могли бы сказать: так-с, посидим-ка сложа руки и позволим американцам нас защитить, — эти времена прошли, с ними покончено."

В нынешней ситуации, по мнению немецко-итальянского военного эксперта Томаса Тайнера (Thomas Theiner) Европе остается надеяться только на одно: что США не будут вовлечены в другой конфликт в тот самый момент, когда на европейские страны произойдет нападение – например, со стороны России.

"Ни одна страна в Европе больше не может себя защитить в одиночку. Ни одна страна не располагает достаточными силами и промышленными мощностями, чтобы отразить нападение России", — сказал Тайнер.

Вот что нужно Европе, чтобы снова быть готовой к драке

Для того, чтобы снова стать обороноспособной и быть готовой к возможному нападению, Европа должна перестроить свое мышление — да побыстрее.

Почему нужно так торопиться? Да потому, что министр обороны Борис Писториус (59 лет, представитель СДПГ) предупреждает о возможности российской агрессии в ближайшее время: "Теперь у нас есть около пяти-восьми лет, чтобы наверстать упущенное и сравняться с противником – как в вооруженных силах, так и в промышленности, а также в решимости общества".

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы, странам на восточном фланге НАТО осталось всего три года, чтобы подготовиться к неминуемому крупному нападению со стороны России!

Военный эксперт Тейнер предупреждает: "В целом у стран – членов ЕС есть войска, есть военно-воздушные силы, есть морская пехота, чтобы отразить натиск России. Но сейчас дела обстоят так, что перед использованием мы должны эти подразделения сперва привести в боевую готовность, потом еще и перебросить к восточным границам. Если все будет, как сейчас, то прежде, чем мы успеем сделать все это, русские уже окажутся на реке Одер."

Вот вам примеры: можно бы послать на восток военные самолеты, но по всем ВВС союзных стран НАТО едва-едва найдется 500 боевых машин, которые реально могут сбивать истребители и бомбардировщики российского противника. А резервным частям в Европе понадобится не меньше 6 месяцев, чтобы в случае, если на нас полезут всерьез, привести себя в по-настоящему боеспособное состояние.

Для сравнения: когда Израиль срочно мобилизовал свои резервы после нападения со стороны организации ХАМАС 7 октября, страна выставила в течение 48 часов 300 тысяч готовых сражаться резервистов.

Реформы для спасения восточного фланга – от финнов до румын

По словам Тайнера, вот что нужно Европе, чтобы снова стать боеспособной.

Прежде всего – более четкая кооперация в деле закупок и подготовки кадров. Особое внимание – подготовке людей со специальными навыками – например, навыками радио-электронной борьбы.

Само время настоятельно требует всех этих улучшений, потому что "самая большая опасность для Европы – Россия – не дремлет". По словам Тайнера, она уже занимается довооружением, необходимым для ее победы над Украиной, а потом Путин загребет себе и Прибалтику, Финляндию, Польшу, Молдавию и Румынию", предупреждает Тайнер. Удастся это все Путину легко, потому что мы сами "пока еще не имеем никаких возможностей отпугнуть Россию" от этих территорий.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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