Индия планирует начать поставки Армении зенитных комплексов Akash

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Армения уже в ближайшее время начнет получать на вооружение индийские зенитные ракетные комплексы Akash. Министерство обороны Индии намерено объявить об этом в течение зимы, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Индия в ближайшие месяцы начнет поставку в Армению зенитных комплексов Akash, об этом будет объявлено отдельно. Другие подробности сделки не раскрываются, отмечается, что Ереван закупил индийских вооружений на 600 млн. долларов. Кроме ЗРК, ранее закупил РСЗО Pinaka на 245 млн и мобильные РЛС Swathi за 40 млн.

Поставки в Армению (...) начнутся в ближайшие несколько месяцев

- заявил источник.

На данный момент отсутствует информация, какие именно ЗРК получит Армения, поскольку Индия производит два комплекса Akash - базовый Akash с дальностью поражения до 30 км и модернизированный Akash-NG, способный сбивать воздушные цели на дальности 70 км. ЗРК Akash создан на базе советского зенитного комплекса "Куб" и имеет высоту поражения 20 км.

Разработка ЗРК Akash началась в 1983 году, а приняли его на вооружение только в 2015 году. Многочисленные проблемы с комплексом привели к тому, что и ВВС и СВ неоднократно отказывались принимать его на вооружение. В 2017 году было зафиксировано 30% отказов во время испытаний. В 2019 году индийские военные сообщали, что комплекс имеет 88-процентную вероятность поражения цели первой ракетой и 98,5% - второй с интервалом в 5 секунд.