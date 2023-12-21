Завершены швартовные испытания БДК "Александр Шабалин" после заводского ремонта

ЦАМТО, 20 декабря. Специалисты Кронштадтского морского завода (входит в АО "ОСК") завершили швартовные испытания большого десантного корабля (БДК) "Александр Шабалин" после заводского ремонта.

В ходе испытаний проверены все основные и вспомогательные узлы, механизмы, судовые системы и устройства.

Обширная ремонтная программа выполнена предприятием в согласованные сроки.

Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775 построен в 1985 году. 14 января 1986 года на нем подняли Военно-морской флаг. Корабль носит имя дважды Героя Советского Союза – контр-адмирала Александра Осиповича Шабалина. БДК участвовал в дальних морских походах, военно-морских учениях и торжественных парадах как в российских портах, так и за рубежом.

Вскоре БДК "Александр Шабалин" отправится на ходовые испытания.

Справка о БДК "Александр Шабалин":

Водоизмещение БДК – около 4000 т, длина – более 112 м, ширина – около 15 м, скорость – около 18 узлов, дальность хода – более 5000 миль. БДК может взять на борт танки, БМП, БТР и около 250 человек десанта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".