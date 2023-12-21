Онлайн казино Aurora: какие возможности игры доступны после регистрации?

Онлайн казино Aurora – новый бренд на рынке iGaming. Работает всего несколько месяцев, старается стать популярным среди игроков. Разработал интересную бонусную программу, сформировал обширную игровую коллекцию, сотрудничает с ведущими провайдерами. Контролируется регулятором Кюрасао.

Особенности официального сайта

Веб-портал выполнен в оригинальной стилистике. Фирменными цветами выступают желтый, синий, оранжевый. Баннеры, логотип, 3D-элементы являются украшением площадки. Функционал простой, при изучении стартовой страницы легко узнать о бонусах, методах оплаты, провайдерах, типах игр.

Сайт Aurora Casino переведен на 6 языков, включая русский. Благодаря этому удастся ознакомиться с правовыми документами и впоследствии не нарушать регламент. При появлении вопросов легко связаться с отделом саппорта.

Нюансы регистрации

Онлайн-казино поддерживает 1 способ создания аккаунта. Потребуется:

Заполнить форму. Подтвердить e-mail.

К регистрации допускаются лица, достигшие 18 лет. Перед выводом средств нужно пройти верификацию. Нельзя иметь несколько аккаунтов и использовать данные третьих лиц.

Игровая коллекция

Клиентам доступно свыше 5000 развлечений. Контент предоставляют 40+ провайдеров - Evoplay, Play'n GO, Playson, Spinomenal и прочие. Ассортимент разнообразный, удастся найти слоты с поддержкой фриспинов, накопительного джекпота, скаттеров, механиками Avalanche, Cluster Pay. Тематики трендовые – животные, девушки, пирамиды, мистика, вампиры и прочие.

Коллекция включает карточные, настольные, быстрые игры. Представлены скретч-карты, кено. Работает раздел с живыми дилерами, где представлены маджонг, шоу, монополия, рулетки с оригинальными бонусными функциями.

Убедиться в аутентичности контент может каждый. Для этого стоит запустить понравившиеся игры в демо-режиме. Удастся оценить качество софта без вложений и найти для реальных ставок подходящие варианты.

Бонусная политика

Игроков ждут разнообразные промо. Сейчас можно получить бездеп по промокоду размером 100 фриспинов. Также новичков ждет щедрый приветственный пакет. Начисление бонусов осуществляется за 4 первых депозита. Размер:

100-200% + 100-200 фриспинов; 100%; 50%; 75%.

Кроме этого, выдаются фриспины и 50% прибавка в течение недели. На день рождение удастся получить подарок. Вейджер – х45. Максимальная ставка – 350 р. Потратить выданные средства можно в слотах.

На площадке действует программа лояльности. Промо пока немного. В ее рамках возвращается 5-10% от проигранных за неделю сумм. Одновременно статус влияет на скорость вывода и лимиты.