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Военное обозрение

В зоне СВО начались испытания специальной защитной экипировки для собак-сапёров

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Источник изображения: topwar.ru

Экипировка для служебных собак, выполняющих задачи в зоне спецоперации, поступила для проведения испытаний в кинологические подразделения Росгвардии. Тестировали новинку росгвардейцы в зоне СВО на территории ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разработанная специально для применения в зоне СВО экипировка является модульной и состоит из трех частей, закрывающих наиболее уязвимые части тела служебной собаки. Как отмечается, сама экипировка экспериментальная, данный вариант не является окончательным, решения будут приниматься по итогам проведенных испытаний и отчетам кинологов.

Подчеркивается, что экипировка защищает от осколков, а также позволяет осуществлять беспарашютное десантирование служебной собаки, предназначена она, в основном, для собак саперных подразделений, но может применяться и для других собак.

Основное предназначение данного изделия — это противоосколочная защита минно-разыскных собак при проведении разминирования, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов

- говорится в сообщении Росгвардии.

На данный момент с экипировкой работает кинолог спецназа Росгвардии с позывным "Клык" и его подопечная по кличке "Рика". Все действия тщательно фиксируются, после чего будут отправлены разработчику вместе с рекомендациями.

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Компании
Росгвардия
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