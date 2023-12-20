Печать листовок А6 в компании Starprint в Москве

Запуск рекламной компании требует использования различных инструментов продвижения и одними наиболее эффективным является печать листовок А6. Это рекламная продукция небольшого размера отличается высокой эффективностью. Листовки стоят недорого, однако при минимальных вложениях они очень эффективны и позволяют предоставить потенциальному клиенту всю необходимую информацию о продукте или услуге.

Печать листовок осуществляет в типографии Starprint в Москве, которая оснащена современным оборудованием. Вы можете сделать заказ, независимо от того, где работаете и находитесь в данный момент. Забрать готовую печатную продукцию можно самостоятельно или воспользоваться услугой доставки в любой регион России.

Заказать печать листовок можно с готового макета или разработать собственный уникальный проект при сотрудничестве с дизайнером типографии. А если вам удастся найти более выгодное предложение, типография Starprint гарантирует скидку.

Выгодное сотрудничество с типографией Starprint в Москве

Печать листовок в формате А6 – доступная каждому услуга, но она может стать ещё более выгодной. Если количество листовок в заказе превышает 1000 штук, вам доступен индивидуальный расчёт стоимости, что позволяет получить дополнительную выгоду. Помимо этого клиентам доступны и другие преимущества:

на сайте работает калькулятор расчёта стоимости заказа. Определив все актуальные для вас параметры, такие как использование шаблона или разработка дизайна, формат, размер листовки и множество других характеристик, вы получите предполагаемую стоимость партии;

разработка дизайна листовки. Заказчикам доступно три варианта развития событий. Во-первых, вы можете выбрать один из готовых шаблонов от дизайнеров типографии, во-вторых, можете обратиться к ним за разработкой оригинального дизайна специально для вас и, в-третьих, использовать собственный макет.

А вообще, преимуществ сотрудничества с типографией очень много. Эти не только низкие цены на продукцию и услуги, но и возможность выбрать удобный способ расчёта, высокое качество работы, использование японского оборудования и множество других факторов.

Если вы хотите чтобы ваша рекламная компания оказалась эффективной, принесла вам множество новых клиентов и дополнительную прибыль, то самое время начать подготовку к ней с типографией Starprint.