Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты

В 2023 году, как сообщил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш, задачи по модернизации авиационной техники и получению новой выполнены в полном объеме

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская дальняя авиация в следующем году получит совершенно новые боевые самолеты, сообщил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш журналистам во вторник.

"У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Поэтому, надеюсь, что на следующем подведении итогов мы сможем доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования Дальней авиации", - сказал Кобылаш.

В 2023 году, сообщил он, задачи по модернизации авиационной техники и получению новой выполнены в полном объеме.

Говоря об итогах уходящего года, командующий отметил, в частности, два совместных учения с китайскими ВВС.

"Мы их уже выполнили семь. Первые учения были проведены в 2019 году, седьмые - в 2023 году. Учения выполнялись и с посадкой на территории государств, и в беспосадочном режиме. В этом году мы выполнили два - одно учение было выполнено с посадкой в КНР, второе - беспосадочное, оно завершилось буквально несколько дней назад. Сейчас мы как раз подводим итоги данных проведенных учений", - сказал Кобылаш.

По его словам, "все задачи, спланированные на 2023 учебный год, командование Дальней авиации выполнило в полном объеме". "Ни одного мероприятия, которые были спланированы, мы не отменили, не перенесли. Все мероприятия стратегического сдерживания, совместных учений были проведены с высоким качеством", - отметил военачальник.