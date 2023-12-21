"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России

Генерал Кривонос: российские FPV-дроны оказывают сильное давление на ВСУ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне спецоперации, что парализует работу ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

"Русские активно используют FPV-дроны. Раньше говорили, что в день они запускают семьдесят — восемьдесят дронов, а сейчас — более ста. У них уже есть дроны с камерами ночного видения, их возможности увеличиваются. А у нас есть? А мы это производим? Нет", — отметил он.

Кривонос также подчеркнул, что украинская армия не поспевает за технологическим развитием российской.

"Враг нас обогнал, и сейчас он работает значительно мощнее", — подытожил отставной генерал.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации. Новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.

FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.