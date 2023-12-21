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РИА Новости

Военный аналитик: Россия имеет большую фору перед всеми остальными игроками

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Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Военный эксперт Михайлов: армия РФ получила огромный опыт в противодействии НАТО

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире. В эфире радио Sputnik военный аналитик Александр Михайлов прокомментировал заявление.

На сегодняшний день российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. По словам министра, опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы РФ способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого противника.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что Россия имеет преимущество перед всеми остальными военными игроками в мире.

"Россия ведет специальную военную операцию и на линии фронта более тысячи километров использует крупную военную группировку, практически все типы и виды вооружений неядерного характера. Но дело не только в этом. Россия на сегодняшний день производит все типы вооружений, причем делает это самостоятельно, без какой-то поддержки извне, на российской производственной базе. Сами по себе реалии спецоперации и опыт, который получила наша армия в противодействии военно-техническим средствам западного производства, американским и европейским видам вооружения, дал нам большую фору перед всеми остальными военными игроками. Россия не только имеет практический опыт ведения боевых действий, сама производит оружие и боеприпасы, но и уже обходит в этом по показателям вкупе страны коллективного Запада", – сказал Александр Михайлов.
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