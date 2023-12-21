Военный аналитик: Россия имеет большую фору перед всеми остальными игроками

Военный эксперт Михайлов: армия РФ получила огромный опыт в противодействии НАТО
Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире. В эфире радио Sputnik военный аналитик Александр Михайлов прокомментировал заявление.
На сегодняшний день российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. По словам министра, опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы РФ способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого противника.
В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что Россия имеет преимущество перед всеми остальными военными игроками в мире.