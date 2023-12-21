Германия разместит танковую бригаду у границ России. Но есть проблема (Politico, США)

Politico: танковая бригада из Германии не сможет защитить Литву

Германия готовится разместить танковую бригаду в Литве, всего в ста километрах от России, пишет Politico. Так немцы планируют защищать восточный фланг НАТО. Однако ни денег, ни техники для этого у них нет: боевые машины одного из развертываемых подразделений передали Украине.

Берлин с непривычной для него скоростью проводит подготовку к размещению новой танковой бригады в Литве, которая, по мнению стратегов, может подвергнуться российскому нападению.

Российская военная операция на Украине заставила Германию пойти на беспрецедентный шаг. Берлин намерен на постоянной основе разместить всего в 100 километрах от границы с Россией тысячи военнослужащих, которые окажутся на линии огня, если Кремль осуществит нападение на натовскую территорию. (По всей вероятности, автор апеллирует к высказыванию президента США Джо Байдена, который заявил о возможном нападении России на страны НАТО. Российский лидер Владимир Путин назвал это утверждение "полной чушью" и фигурой речи, чтобы Белый дом мог обосновать свою "ошибочную политику на российском направлении". – Прим. ИноСМИ.).

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Вильнюс, чтобы подписать со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом (Arvydas Anušauskas) соглашение об условиях размещения в этой прибалтийской стране 4800 немецких военнослужащих и 200 гражданских лиц.

"Направляя эту боеготовую бригаду, мы берем на себя ответственность за руководство силами альянса здесь и на восточном фланге НАТО, — сказал Писториус. — Скорость осуществления этого проекта наглядно подтверждает, что Германия понимает новые военные реалии".

Вооруженный конфликт на Украине резко изменил военное мышление в Берлине, заставив генералов и политиков действовать с непривычной для них скоростью.

Требования к бундесверу ужесточаются. Одно из подразделений в составе новой бригады — это 203-й танковый батальон из Аугустдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия). Но все свои танки этот батальон передал Украине и теперь ждет, когда для него построят новые машины на замену. Писториус сказал, что заказ на замену танков для 203-го батальона поступил. Когда они будут построены, их отправят прямо в Литву.

Но, не имея соответствующего плана долгосрочного финансирования и основного вооружения, каким являются танки "Леопард 2", эта бригада "ни в коей мере не готова к ведению обороны", предупредил политик из оппозиционного Христианско—демократического союза (ХДС) и полковник в отставке Родерик Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), 27 лет прослуживший в бундесвере.

"Вывод таков, — сказала научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле (Aylin Matlé). — Либо ускорить пополнение 203-го батальона танками „Леопард 2″, либо отправить его в Литву без основного вооружения".

Существует также обеспокоенность по поводу того, по средствам ли Германии с ее скудными государственными финансами размещение бригады за рубежом. По словам Писториуса, на содержание отправляемой в Литву 42-й танковой бригады в Германии уходит от 25 до 30 миллионов евро в месяц. Первые подразделения из ее состава будут развернуты там в будущем году, а вся бригада должна перебраться в Прибалтику к 2027 году.

Литва построит для баз бригады соответствующую инфраструктуру, потратив на эти цели в предстоящие несколько лет около 0,3% своего ВВП. Об этом рассказал репортерам Лауринас Кащюнас (Laurynas Kasčiūnas), возглавляющий в литовском парламенте комитет по национальной безопасности и обороне.

Пока бундесвер может как минимум частично рассчитывать на специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, который создан в дополнение к военному бюджету. Однако Кизеветтер обеспокоен тем, что деньги "иссякнут" быстрее, чем ожидается, потому что средства фонда "съедает" инфляция.

"В 2027 году, когда средства из специального фонда будут израсходованы, нам придется разъяснять, как мы будем достигать целевого показателя в 2% (целевой показатель НАТО по военным расходам), — сказал Писториус. — Устойчивость — это решающий фактор, если мы хотим в предстоящие годы сохранить способность для осуществления сдерживания и ведения обороны. А мы обязаны ее сохранить".

Но несмотря на все тревоги и беспокойства по поводу денег и техники, Берлин преисполнен решимости развернуть свою бригаду в Прибалтике. Немецкое правительство называет этот замысел "знаковым проектом", сигнализирующим о его готовности защищать союзников по НАТО и превращать бундесвер в "боеготовую силу". "Восточный фланг сейчас сместился на восток, и долг Германии защищать его", — сказал Писториус.

Всего в рамках Программы усиленного передового присутствия в странах на восточных рубежах НАТО создано восемь боевых групп, и немецкая часть в Литве будет одной из них. Германия станет ведущей страной в Литве, а Бельгия, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Соединенные Штаты направляют свои войска в состав этих групп на ротационной основе.

Новая бригада будет развернута в двух местах – в Рукле, недалеко от Каунаса, и в Руднинкай – возле Вильнюса.

Таким образом, немецкие подразделения будут находиться поблизости от Сувалкского коридора, как называют узкую полоску земли, протянувшуюся от российской Калининградской области до границ близкой союзницы Москвы Белоруссии. Западные военные стратеги предупреждают, что, если по решению Владимира Путина вооруженный конфликт на Украине перерастет в прямую конфронтацию с НАТО, Сувалки могут стать одной из первых целей для России.

"Мы должны предвидеть не только хорошие сценарии, но и очень плохие сценарии. Поэтому мы должны быть готовы … Россия остается главной угрозой для нас и для НАТО", — сказал литовский министр Анушаускас.

Автор: Калеб Ларсон (Caleb Larson)