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ТАСС

Сунак обсудил с Туском ситуацию на Украине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

Они отметили, что Соединенное Королевство и Польша являются двумя ближайшими партнерами и защитниками Киева

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Глава британского правительства Риши Сунак обсудил с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском ситуацию на Украине. Об этом по итогам телефонного разговора лидеров сообщила канцелярия Сунака.

"Лидеры обсудили продолжающееся российское вторжение на Украину, отметив, что Соединенное Королевство и Польша являются двумя ближайшими партнерами и защитниками Украины, - говорится в документе, распространенном Даунинг-стрит, 10. - Они также приветствовали тесное двустороннее сотрудничество в сферах безопасности, обороны и промышленности между Соединенным Королевством и Польшей, условившись продолжать его в целях обеспечения национальной и европейской безопасности и общего процветания".

По итогам прошедших 15 октября в Польше парламентских выборов "Гражданская коалиция" Туска вместе с партиями "Третий путь" и "Левые" оформили парламентское большинство, подписав коалиционное соглашение. 12 декабря депутаты Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Оно сменило кабинет министров Матеуша Моравецкого, который ранее не смог получит от Сейма вотум доверия. 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый состав кабинета министров. 

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Страны
Польша
Украина
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