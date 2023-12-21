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ТАСС

Путин заявил о задачах оснащать ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами

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Лазерный комплекс «Пересвет», кадр из видео Минобороны России
Лазерный комплекс «Пересвет», кадр из видео Минобороны России.
Источник изображения: Министерство обороны России/РИА "Новости"

Глав государства призвал "создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружения"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нужно будет оснащать перспективными видами вооружения, в том числе роботизированными комплексами и боевыми лазерами, а также оружием, основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, выступая на заседании коллегии Министерства обороны РФ, призвал "создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружения". "Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - добавил он. 

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