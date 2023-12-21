«Кипр избавится от российских танков»: местные власти хотят заменить Т-80

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Кипрские власти хотят постепенно заменить танки Т-80У российского происхождения, состоящие на вооружении местных войск.

Как указывается в издании Filelefteros, недавно состоялось заседание парламентского комитета по обороне, на котором было заявлено, что в распоряжении армии находится 82 единицы Т-80У. При этом Минобороны было поручено решить вопрос с их заменой: в 2024 году на новые машины должен перейти хотя бы один танковый батальон.

Кипр избавится от российских танков

- говорится в издании.

В качестве альтернативы Т-80 в военном ведомстве рассматривается французская техника [возможно, речь идет о Leclerc, хотя, вероятнее всего, о колесных танках AMX-10RC] и израильские ОБТ Merkava.

Израиль рассматривается как надежный союзник в регионе, а его танкам может быть отдано предпочтение, поскольку они обладают техническими качествами, соответствующими потребностям местной армии

- поясняется в издании.

При этом местное командование категорически опровергает утверждения о том, что кипрские танки Т-80 будут переданы Украине после обновления парка техники.

Со своей стороны отметим, что на фоне конфликта в Газе ЦАХАЛ принял решение отказаться от любого экспорта танков Merkava, намереваясь пополнять ими собственные боевые порядки. Поэтому более вероятным становится переход на французскую технику или вовсе немецкую или американскую. В то же время можно ожидать, что Т-80 будут проданы Сербии, которая недавно закупила у Кипра ударные вертолеты Ми-35.