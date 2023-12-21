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ТАСС

В России создали ударный комплекс оптической разведки "Гранат"

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КБ "Астрон"
КБ "Астрон".
Источник изображения: astrohn.ru

Разработка предназначена для поиска различных целей, проведения доразведки и нанесения поражения c помощью БПЛА, сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро "Астрон"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали разведывательно-ударный комплекс оптической разведки "Гранат", предназначенный для применения в условиях сложного рельефа местности и городской застройки. Об этом ТАСС сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (КБ) "Астрон".

"На предприятии создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс оптической разведки "Гранат". Комплекс по своей структуре и целям очень похож на "Блокпост", но работает в оптическом диапазоне. Комплекс предназначен для поиска различных целей, проведения доразведки и нанесения поражения c помощью беспилотных летательных аппаратов. Важной отличительной особенностью нового комплекса является то, что ретранслятор сигнала теперь размещен на отдельном БПЛА", - заявили в организации.

В КБ отметили, что летающий ретранслятор сигнала предназначен для обеспечения устойчивого приема-передачи команд от дрона-разведчика на пульт управления в условиях отсутствия прямой видимости. "Это позволяет резко повысить возможности комплекса "Гранат" в условиях сложного рельефа местности, в городской застройке и так далее, а также серьезно увеличивает общую дальность работы комплекса. Кроме того, такая компоновка комплекса повышает безопасность оператора", - подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что КБ "Астрон" запустило серийное производство ударно-разведывательного тепловизионного комплекса "Блокпост" для нужд спецоперации. Изделие включает наземные тепловизионные системы для обнаружения цели, ретрансляторы, а также беспилотную тепловизионную систему для доразведки и поражения цели.

Генеральный директор КБ "Астрон" Владимир Попов сообщил, что работа по модернизации разведывательно-ударных комплексов будет продолжена. "Комплексы разведки и поражения нужны самые разные, и мы будем продолжать совершенствование их технических возможностей", - сказал Попов. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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