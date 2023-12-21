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ТАСС

Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль

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Ракета New Shepard компании Blue Origin
Ракета New Shepard компании Blue Origin.
Источник изображения: © REUTERS/Isaiah J. Downing

Предыдущий запуск корабля New Shepard состоялся в сентябре 2022 года и закончился неудачей

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard после более чем годовой паузы из-за предыдущего неудачного пуска. Трансляция велась на сайте компании.

Аппарат стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) в 11:41 по времени восточного побережья США (19:41 мск). На борту космического корабля в рамках миссии NS-24 находились 33 груза для научных и исследовательских работ.

Предыдущий запуск корабля New Shepard состоялся в сентябре 2022 года и закончился неудачей. Через несколько минут после взлета были зафиксированы технические проблемы в работе ракеты-носителя, в результате чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

Тогда капсула с оборудованием успешно опустилась на землю на парашюте. В ней находились исследовательские аппараты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и частных компаний. В сентябре 2023 года Федеральное авиационное управление США завершило расследование инцидента и предписало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля.

Blue Origin была основана владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей. 

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США
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Blue Origin
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