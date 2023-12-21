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Вестник Мордовии

6-тонная башня Т-64 ВСУ после взрыва пролетела над домами

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Источник изображения: Фото: "РГ:русское оружие"

Подавляющее большинство танков ВСУ относятся к устаревшим типам. Например, германские Leopard 2А4, британские Challenger 2 и польские PT-91 Twardy уже трудно назвать современными. Что же говорить о различных Т-72, поставленных странами бывшего Варшавского договора, являющихся в основе своей версиями начала 80-х годов.

То же самое касается и Т-64БВ, в том числе прошедших доработку. Они массово уничтожаются нашими воинами-антифашистами. Причем, часто процесс утилизации такой техники сопровождается пожарами и детонацией бортового боекомплекта

Как сообщает "РГ: русское оружие", после мощнейшего взрыва башня танка Т-64БВ вооруженных формирований киевского режима, весящая 6 тонн, перелетев дома, упала в поле. Экипаж, состоящий из трех человек, погиб.

В социальных сетях появилось видео, где демонстрируется чадящий на сельской улице "шестьдесят четвертый". Над люками боевой машиной видны два столба черного дыма.

Через несколько мгновений раздается мощнейший взрыв. По всей видимости, экипаж загрузил боекомплект полностью, а это 36 снарядов, которые и сдетонировали.



Во втором видео показано, что осталось от танка. Ударная волна размотала гусеничные ленты, поотрывала опорные катки, полностью выбила днище и крышу. Двигателя в моторно-трансмиссионном отделении также не видно. Башня с пушкой оказалась в поле на большом расстоянии от танка.

Вражеский бронеобъект был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет", наведенным бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
PT-91
Т-72
Проекты
ТОФ
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