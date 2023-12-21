ВКС РФ за 2023 год получили 237 самолетов и вертолетов

Также в войска поступили 86 единиц зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за год получили 237 самолетов и вертолетов, 86 единиц зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, также продолжается развитие учебной авиации. "Благодаря поступлению новых учебно-боевых самолетов налет курсантов увеличился в среднем на 20%", - сказал министр.