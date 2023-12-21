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Известия.ru

Путин призвал широко использовать полученный в СВО опыт для обучения войск

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Опыт, полученный во время специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, необходимо широко использовать для обучения войск. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он указал, что такого опыта, какой получила армия России, никто в мире уже не имеет.


Путин отметил важность использования этого опыта в оперативной и боевой подготовке, а также в военных вузах. Такая работа, по его словам, уже ведется. В частности, в программы всех учебных заведений и центров Минобороны входят модули обучения работы с беспилотниками, модернизируются соответствующим образом полигоны. А к работе с молодыми военными привлекаются инструкторы, которые уже имеют боевой опыт.

«Их нужно привлекать и к работе с военнослужащими, и в гражданской сфере», — добавил он.

Ранее на заседании Путин обратил внимание, что поскольку страны Запада от своих целей не отказываются, то и Россия, в свою очередь, не откажется от целей СВО.

До этого, 1 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в ходе спецоперации при подготовке специалистов БПЛА. Он также отметил, что поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики противника.

14 декабря во время подведения «Итогов года» президент также отметил, что участники СВО по окончании конфликта на Украине могли бы быть в высшей степени востребованы в процессе патриотического воспитания молодого поколения. Он отметил, что «прочитать в книжке или кино посмотреть, а другое дело — передать на личном примере».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
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