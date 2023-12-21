Путин в Минобороны посетил выставку передового вооружения

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото.

Путин в Минобороны осмотрел образцы передового вооружения российской армии

МОСКВА, 19 декабря/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин в здании Министерства обороны страны осмотрел выставку образцов передового вооружения российской армии, говорится в материале РИА Новости.

В частности, передает информагентство, на стенде ВДВ Путину продемонстрировали комплекс "Гроза-04" для радиоподавления каналов управления разведдронов и других БПЛА, станции спутниковой связи и дроны-перехватчики российского производства, а также мобильный минометный комплекс "Карго" для разведгрупп десантно-штурмовых подразделений.

Российский лидер осмотрел беспилотник "Ланцет" и ПТРК "Корнет", дрон-ретранслятор, дрон для подавления GPS-сигналов и каналов управления между оператором и БПЛА, средства воздушной разведки "Орлан-10" и "Орлан-30".

В экспозиции представлена самоходная артиллерийская система "Берег", оснащенная комплексом РЭБ "Волнорез" для противодействия дронам противника, а также роботизированные платформы, основная задача которых – доставка взрывчатых веществ.

На стенде Военно-морского флота президенту показали универсальный морской роботизированный комплекс "Зефир" и беспилотный летательный аппарат "Грифон-17", а также изготовленный целиком на 3D-принтере макет капитанского мостика, позволяющий максимально быстро проводить обучение специалистов.

На стенде Сухопутных войск представлены основные виды стрелкового вооружения и БПЛА российского производства, а также закупаемый в войска мотовездеход Desertcross 1000-3.

На стенде Воздушно-космических сил Путину показали основные средства воздушного поражения различных классов и летательные аппараты.

Также на выставке представлены снайперские винтовки российского производства и разработанные специально для десантников патроны, образцы полевого обмундирования и средства индивидуальной защиты.

На стенде Главного военно-медицинского управления показаны передовые разработки, в том числе новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобиль для срочной эвакуации раненых, оборудованный всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, и санитарные автомобили.

Во вторник днем радио Sputnik писало, что Путин рассказал об агрессивном характере НАТО и ситуации в зоне СВО.