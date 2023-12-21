«Набор высоты и резкий разворот»: в зарубежной прессе описали тактику применения планирующих бомб самолетами ВКС

ВКС РФ постепенно наращивают удары планирующими бомбами по позициям ВСУ. Уже известны случаи массированных налетов, по итогам которых разрушались крупные опорные пункты украинской армии. При этом в зарубежной прессе фиксируется не только все более массовый характер применения планирующих бомб, но и их эволюция.

Как указывается в издании Pucará Defensa, первоначально MПK/УМПК были неуправляемыми и имели невысокую точность. По подсчетам автора, в конце лета этого года в среднем из каждых 10 бомб, сброшенных ВКС, не менее 5 отклонялись от цели на дистанцию 200-500 метров; еще 4 – на расстояние более 500 метров; одна падала в пределах 200 метров от цели.

Причиной недостаточной точности было отсутствие систем наведения: русские не спешили с внедрением высокотехнологичной начинки, а развернули что-то вроде массового производства комплектов МПК/УМПК. Более того, им, очевидно, потребовалось несколько месяцев, чтобы протестировать и усовершенствовать их, а также отточить тактику их применения

- отмечается в издании.

Со слов автора, основная тактика применения планирующих бомб заключается в следующем: самолет быстро набирает высоту, подымаясь на отметку примерно 9 тыс. м, сбрасывает средство поражения и делает резкий разворот, оставляя специфический инверсионный след в небе, который подмечают некоторые дозоры ВСУ. Это позволяет не только увеличить дальность действия МПК/УМПК, но и гарантирует недосягаемость для зенитных ракет неприятеля, оставляя носитель за пределами зоны поражения ЗРК.

Инверсионный след от Су-34 после сброса планирующей бомбы. Источник: topwar.ru

Как поясняется, первые модели МПК/УМПК представляли собой лишь комплект со складными крыльями:

Этого было достаточно, чтобы сохранять устойчивость на дальности около 60 км. Это не идеальное решение, но лучше, чем ничего. Точность была ниже 1-2 км.

Затем стали применяться бомбы с инерциальной системой наведения, отвечающей за стабилизацию в полете. В течение апреля и мая ВКС РФ начали испытания моделей МПК/УМПК, оснащенных приемниками GPS/ГЛОНАСС, а позже также снаряженных оперением, предназначенным для точного наведения на цель. С июня-июля на украинских ресурсах появились сообщения о том, что ВКС РФ начали устанавливать на планирующие бомбы системы радиоэлектронного противодействия.

Со слов автора, несмотря на технологическую начинку планирующих бомб их основное преимущество – это фактор неожиданности. При их появлении войска не успевают укрыться, поэтому даже при отклонении от цели в пределах 200 м «результаты становятся неприятными» [для ВСУ].

Сброс планирующей бомбы. Источник: topwar.ru

При этом, как он указывает, занятые ВСУ села этим летом подвергались массированным и продолжительным, до нескольких недель, бомбардировкам. Так, например, одного МПК на базе ФАБ-250М-62, сброшенного на Малую Токмачку (к северу от Работино), хватало, чтобы снести два частных дома даже при падении бомбы на дистанции в 200 м от них.

Пожалуйста, не заблуждайтесь: когда 500-килограммовая боеголовка взрывается где-нибудь в радиусе 200 метров от вас, это достаточно сильно «чувствуется»

- описывает автор могущество боеприпаса.