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Военное обозрение

«Набор высоты и резкий разворот»: в зарубежной прессе описали тактику применения планирующих бомб самолетами ВКС

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Планирующая бомба
Планирующая бомба.
Источник изображения: topwar.ru

ВКС РФ постепенно наращивают удары планирующими бомбами по позициям ВСУ. Уже известны случаи массированных налетов, по итогам которых разрушались крупные опорные пункты украинской армии. При этом в зарубежной прессе фиксируется не только все более массовый характер применения планирующих бомб, но и их эволюция.

Как указывается в издании Pucará Defensa, первоначально MПK/УМПК были неуправляемыми и имели невысокую точность. По подсчетам автора, в конце лета этого года в среднем из каждых 10 бомб, сброшенных ВКС, не менее 5 отклонялись от цели на дистанцию 200-500 метров; еще 4 – на расстояние более 500 метров; одна падала в пределах 200 метров от цели.

Причиной недостаточной точности было отсутствие систем наведения: русские не спешили с внедрением высокотехнологичной начинки, а развернули что-то вроде массового производства комплектов МПК/УМПК. Более того, им, очевидно, потребовалось несколько месяцев, чтобы протестировать и усовершенствовать их, а также отточить тактику их применения

- отмечается в издании.

Со слов автора, основная тактика применения планирующих бомб заключается в следующем: самолет быстро набирает высоту, подымаясь на отметку примерно 9 тыс. м, сбрасывает средство поражения и делает резкий разворот, оставляя специфический инверсионный след в небе, который подмечают некоторые дозоры ВСУ. Это позволяет не только увеличить дальность действия МПК/УМПК, но и гарантирует недосягаемость для зенитных ракет неприятеля, оставляя носитель за пределами зоны поражения ЗРК.


Инверсионный след от Су-34 после сброса планирующей бомбы.
Источник: topwar.ru

Как поясняется, первые модели МПК/УМПК представляли собой лишь комплект со складными крыльями:

Этого было достаточно, чтобы сохранять устойчивость на дальности около 60 км. Это не идеальное решение, но лучше, чем ничего. Точность была ниже 1-2 км.

Затем стали применяться бомбы с инерциальной системой наведения, отвечающей за стабилизацию в полете. В течение апреля и мая ВКС РФ начали испытания моделей МПК/УМПК, оснащенных приемниками GPS/ГЛОНАСС, а позже также снаряженных оперением, предназначенным для точного наведения на цель. С июня-июля на украинских ресурсах появились сообщения о том, что ВКС РФ начали устанавливать на планирующие бомбы системы радиоэлектронного противодействия.

Со слов автора, несмотря на технологическую начинку планирующих бомб их основное преимущество – это фактор неожиданности. При их появлении войска не успевают укрыться, поэтому даже при отклонении от цели в пределах 200 м «результаты становятся неприятными» [для ВСУ].


Сброс планирующей бомбы.
Источник: topwar.ru

При этом, как он указывает, занятые ВСУ села этим летом подвергались массированным и продолжительным, до нескольких недель, бомбардировкам. Так, например, одного МПК на базе ФАБ-250М-62, сброшенного на Малую Токмачку (к северу от Работино), хватало, чтобы снести два частных дома даже при падении бомбы на дистанции в 200 м от них.

Пожалуйста, не заблуждайтесь: когда 500-килограммовая боеголовка взрывается где-нибудь в радиусе 200 метров от вас, это достаточно сильно «чувствуется»

- описывает автор могущество боеприпаса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Проекты
ГЛОНАСС
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