Завершается поставка четырех Ту-160М, сообщил Шойгу

Шойгу: завершается поставка четырёх стратегических ракетоносцев Ту-160М

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Завершается поставка четырёх стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные стратегические ядерные силы, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"В текущем году силами стратегической авиации проведено 20 воздушных патрулирований, в том числе два совместных с ВВС Народно-освободительной армии Китая", - добавил он