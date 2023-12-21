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РИА Новости

Завершается поставка четырех Ту-160М, сообщил Шойгу

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Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Фото : ОАК

Шойгу: завершается поставка четырёх стратегических ракетоносцев Ту-160М

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Завершается поставка четырёх стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные стратегические ядерные силы, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В текущем году силами стратегической авиации проведено 20 воздушных патрулирований, в том числе два совместных с ВВС Народно-освободительной армии Китая", - добавил он
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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