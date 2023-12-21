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Lenta.ru

Названа ставшая самым большим разочарованием в ходе СВО западная техника

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Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 г
Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 года.
Источник изображения: W.M. Blood (украинский источник)

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» назвал танки Leopard 2 и Challenger самыми большими разочарованиями в западной технике в зоне украинского конфликта. Хорошо показали себя ракеты Storm Shadow и системы залпового огня HIMARS.

«Главным разочарованием стали немецкий танк Leopard 2 и английский Challenger. Challenger позиционировался так, что ни разу не понес боевые потери, но мы его подбили. Leopard 2 назывался самым современным, самым технологичным танком в мире, но не успел он появиться на поле боя, как наши ребята, наши ракеты над ним поиздевались», — сказал Матвийчук.

Военный подчеркнул: не существует ни одной на сто процентов защищенной техники, каждая может быть уничтожена. Это справедливо и для техники, предоставленной Западом Украине.

«Хорошо себя показали, выполнили свои функции ракеты Storm Shadow и реактивные системы залпового огня HIMARS», — добавил полковник.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО развеяли миф о неуязвимости западной техники. На церемонии по случаю Дня Героев Отечества президент отметил, что командиры штурмовых подразделений, несмотря на полученные ранения, «вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
HIMARS
Leopard-2
SCALP
Персоны
Путин Владимир
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