Франция начнет обучать украинских пилотов истребителей в начале 2024 года

Военное ведомство не уточнило, пилотированию каких именно самолетов будут учиться украинские летчики и в каких странах они продолжат тренировки

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Франция начнет подготовку украинских пилотов истребителей в начале следующего года. Об этом говорится в сообщении министерства ВС республики, опубликованном на его сайте.

"Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После первоначальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях у наших партнеров", - отмечается в тексте.

Военное ведомство не уточнило, пилотированию каких именно самолетов будут учиться украинские летчики и в каких странах они продолжат тренировки.

ВВС Франции располагают 195 истребителями: среди них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 разных серий. Еще 40 самолетов стоят на вооружении ВМС страны.

Как напомнили в министерстве, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Киеву обучать украинских пилотов на территории республики в мае 2023 года.

Ранее французский портал Intelligence Online сообщил, что французская сторона неофициально уже приступила к обучению украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000 и их вооружениями. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат позднее опроверг эту информацию.