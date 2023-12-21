Минобороны РФ сообщило об отправке в этом году в зону СВО перспективных военно-технических разработок

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что в этом году в войска в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине поступило 120 наименований перспективного военно-технического имущества.

"В 2023 году в зону СВО передано 120 наименований перспективного военно-технического имущества в количестве более 9000 единиц", - сказал Цаликов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

По словам Цаликова, которые привели в Минобороны РФ, 382 российских предприятия, научно-исследовательских организаций и вузов участвовали в разработке инновационных и высокотехнологичных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе двойного назначения.