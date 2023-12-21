Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об отправке в этом году в зону СВО перспективных военно-технических разработок

596
0
0
Сергей Шойгу и Руслан Цаликов
Сергей Шойгу и Руслан Цаликов.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что в этом году в войска в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине поступило 120 наименований перспективного военно-технического имущества.

"В 2023 году в зону СВО передано 120 наименований перспективного военно-технического имущества в количестве более 9000 единиц", - сказал Цаликов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

По словам Цаликова, которые привели в Минобороны РФ, 382 российских предприятия, научно-исследовательских организаций и вузов участвовали в разработке инновационных и высокотехнологичных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе двойного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Похожие новости
10.07.2018
Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой
06.09.2017
Шойгу, Борисов, Бондарев лидируют по цитируемости среди военных - СКАН
25.04.2016
Тимур из команды Шойгу
21.04.2016
ЖД войска готовы помочь РЖД в строительстве дороги в обход Украины
20.07.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России во втором квартале 2015 года
28.02.2014
Министр обороны России встретился с военными обозревателями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 15:47
  • 57574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества