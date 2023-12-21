«Программа без ясного финала»: стоимость создания нового немецкого ЗРК против дронов подорожала в разы

Делая выводы из украинского конфликта, бундесвер пытается модернизировать ПВО страны.

Основными компонентами противовоздушной обороны должны стать зенитные системы SLM-T немецкой компании Diehl Defense, Arrow-3 (разработана Израилем при поддержке США) и американская Patriot PAC-3. За борьбу с дронами должен отвечать перспективный комплекс малой дальности LVS NNbs, разрабатываемый Rheinmetall Electronics, Hensoldt Sensors и Diehl Defense.

LVS NNbs планируется создать на основе уже готовых технических решений, разместив его на шасси БТР Boxer, вооружив ракетами IRIS-T и оснастив радаром для обнаружения и сопровождения целей Spexer.

Несмотря на то, что новый ЗРК базируется на уже доступных системах и компонентах, его стоимость стремительно растет вверх. Как указывается в издании Der Spiegel, первоначально Минобороны ФРГ планировало выделить €240,6 млн, однако теперь речь идет об уже €1,3 млрд.

Обговоренная стоимость разработки подорожала в пять раз, что вызывает сомнения в целесообразности предложенной цены. Тем более не было представлено правдоподобного объяснения относительно столь масштабного увеличения затрат

- говорится в заявлении Федерального финансового контроля.

На этом фоне немецкое издание делает вывод, что «программа создания ЗРК против дронов оказалась без ясного финала».