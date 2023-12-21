"Сармат", "Кинжал", "Циркон". Шойгу обозначил приоритетные задачи ВС РФ

Министр обороны РФ Шойгу обозначил приоритетные задачи ВС России на 2024 год

МОСКВА, 19 декабря/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство ракетного комплекса "Сармат", а также нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".

"В Ракетных войсках стратегического назначения завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат"", – сказал министр, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.

Кроме того, Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон".

"Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работу над другими перспективными образцами", – подчеркнул министр обороны России.

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