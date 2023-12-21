Британская разведка утверждает, что украинской ПВО якобы удаётся перехватывать российские гиперзвуковые ракеты

Разведывательная служба Великобритании распространила очень странное заявление о том, что российские ракеты, применяемые для ударов по объектам на украинской территории, якобы не являются «непобедимыми» и сбиваются украинскими средствами противовоздушной обороны. Заявление разведки озвучило министерство обороны Соединенного королевства.

Примечательно, что никаких доказательств в пользу своих выводов британские разведчики не приводят. Вообще заявления британской разведки в последнее время стали столь сомнительными с точки зрения правдоподобности, что нивелируют серьезное отношение к самому источнику информации.

Как утверждает британская разведка, вероятно, ссылаясь на официального представителя воздушных сил Украины Юрия Игната, многие запуски ракет будто бы «не достигли намеченных целей». Кроме того, западная пресса отметила, что российский президент Владимир Путин назвал ранее данные ракеты «непобедимыми».

Фото Кличко и непонятного предмета, ранее выданного им за «сбитый» «Кинжал». Источник: topwar.ru

Мэр Киева Виталий Кличко, кстати, уже попадал в скандальную историю, пытаясь выдать фрагмент непонятной ракеты за якобы сбитую системами ПВО ВСУ ракету «Кинжал».

Напомним, что представители ВСУ регулярно сообщают о том, что системы противовоздушной обороны якобы сбивают «почти все» российские ракеты и беспилотники, но почему-то параллельно появляется информация о взрывах после прилетов ракет и дронов в самых разных областях Украины. Сообщения военных и гражданских властей Украины часто противоречат друг другу, что свидетельствует об активном использовании ВСУ дезинформации с целью создать впечатление эффективной работы средств ПВО.

При этом киевский режим постоянно просит у Запада новые зенитные ракетные комплексы, которые вряд ли были бы нужны, если украинская ПВО, по утверждению военных, и так справляется с уничтожением угрожающих объектам на территории страны воздушных целей.