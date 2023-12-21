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РИА Новости

Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек

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Призывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Минобороны начало наращивать численность ВС до одного миллиона 320 тысяч человек

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек, заявил Шойгу.

"В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.

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