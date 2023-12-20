Спецоперация, 19 декабря: Путин подвел итоги года в Минобороны России

Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. О заседании коллегии Минобороны с участием Владимира Путина, ходе спецоперации и попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников — в материале РИА Новости.

Попытки нанести поражение России провалились

Президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны России. Среди прочего он заявил, что год был для армии напряженным, но все профессионально и мужественно решали задачи спецоперации, поддерживалась боеготовность, системно и строго по плану велась учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы.

По словам главы государства, российские военные на линии боевого соприкосновения владеют инициативой, а Москва делает то, что считает нужным. Кроме того, он отметил поддержку народа и патриотический настрой большинства граждан страны, их единство и сплоченность. Президент добавил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в СВО.

"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", — сказал Путин.

По словам президента, миф о неуязвимости западной техники рухнул. Кроме того, Украина несет потери и в значительной степени растратила резервы, пытаясь "показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления". В то же время Запад продолжает вести против России гибридную войну и снабжает киевский режим развединформацией.

Путин также заверил, что Москва не собиралась и не намерена воевать с Европой, хоть США и пугали их тем, что якобы "злобная Россия вам угрожает".

Вместе с тем президент указал на то, что спецоперация выявила ряд проблем: необходимо перестраивать систему связи, эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки. Кроме того, нужно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов и беспилотники различных типов.

Он подчеркнул, что нельзя пропускать вопросы защиты от беспилотников: даже "какая-то фанера, какие-то маленькие дрончики, которые летают", на которые раньше не обращали внимания, тоже наносят ущерб.

После участия в заседании Путин осмотрел выставку передовых вооружений российской армии, а также вручил Звезды Героев России заслужившим их в ходе спецоперации военнослужащим. Он добавил, что ими гордится вся страна, а Россия добьется всех своих целей.

Новый подход

Выступивший на коллегии после Путина министр обороны Сергей Шойгу в качестве первой из приоритетных задач на следующий год назвал продолжение спецоперации до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

По его словам, в прошедшем году ведомство уточнило подходы к применению войск. Изменения коснулись тактики общевойскового боя, появились штурмовые подразделения и подразделения беспилотников. Также в каждой армии теперь имеется свой резервный полк. Кроме того, военно-морской район создали в ставшем внутренним морем России Азовском море.

В 2023 году в армию поступили около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, причем четыре тысячи из них — студенты, взявшие академический отпуск для выполнения боевых задач. Кроме того, в семь раз возросло количество иностранных добровольцев, "желающих воевать на стороне правды".

В то же время в украинской армии, отметил Шойгу, наблюдается обратная тенденция — там стало в шесть раз меньше иностранных наемников. Более того, там идет уже десятая волна мобилизации, призывают, в частности, ограниченно годных к службе.

По словам главы Минобороны, российская армия, в которой боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих, является самой подготовленной и боеспособной в мире. В группировках российских войск подготовили более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов. Группировки войск обеспечены всем необходимым, кроме того, в резерве — 500 тысяч комплектов вещей и индивидуальной бронезащиты.

Государственные награды получили 320 тысяч человек. Звания Героя Российской Федерации удостоены 272, рассказал министр.

Превосходство над техникой НАТО

С начала спецоперации предприятия оборонно-промышленного комплекса России в четыре раза нарастили свои мощности и перешли на круглосуточный режим работы, подчеркнул Шойгу. Страна, несмотря на санкции, производит больше высокотехнологичного оружия, чем члены НАТО, а на поле боя российская техника показывает свое превосходство над западными образцами.

Ускорились разработка и внедрение новой техники. Российский министр обратил внимание, что раньше для этого требовалось пять-восемь лет, а теперь новые образцы ставятся на серийное производство в течение четырех-семи месяцев.

Уничтоженная техника

По данным Шойгу, Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем. В то же время ВСУ с начала спецоперации потеряли более 383 тысяч военнослужащих, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и РСЗО.

Только за время контрнаступления Украина лишилась почти 160 тысяч солдат, 121 самолета, 23 вертолетов, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин. Кроме того, на протяжении спецоперации российские военные уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников и ликвидировали на территории Украины 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

Отраженные атаки

Согласно опубликованной сводке Минобороны о проведении спецоперации, российские военнослужащие отразили за прошедшие сутки 18 атак украинских войск. Кроме того, на Купянском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях подразделениям украинских бригад удалось нанести огневое поражение.

Потери ВСУ составили до 680 солдат. Кроме того, противник лишился танка, шести бронемашин, двух БМП, трех БТР, самоходной артиллерийской установки "Акация", двух гаубиц "Мста-Б" и одной "Мста-С", а также орудия Д-20 и двух пушек "Гиацинт-Б". При контрбатарейной борьбе удалось поразить американскую артсистему М777, самоходную артустановку "Акация", гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

Авиация, артиллерия и беспилотники уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан". Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка в Херсонской области и Нестерянка в Запорожской области.

Беспилотники с утра

Утром Министерство обороны сообщило об уничтожении нескольких украинских беспилотников над территорией России. Сначала три дрона сбили над Брянской областью, затем один — над Калужской, а потом еще один — над Одинцовским районом Подмосковья.

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