Эксперт: космические системы станут ключевыми в управлении группировками дронов

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков отметил, что идея эффективного управления такими группировками исключительно с помощью наземной инфраструктуры "уже всеми признается бесперспективной"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Космический сегмент станет ключевым в системах управления большими группировками беспилотного транспорта. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"При создании больших группировок беспилотного транспорта ключевым вопросом становится вопрос управления - кто командует, передает сигнал, через кого этот сигнал идет", - сказал Песков, выступая на форуме "Цифровая транспортация" в Москве.

Он отметил, что идея эффективного управления такими группировками исключительно с помощью наземной инфраструктуры "сегодня уже всеми признается бесперспективной".

"Мы понимаем, что нам предстоит иметь космический сегмент управления и он будет ключевым", - заключил спецпредставитель президента, добавив, что российские разработчики сегодня занимаются развитием таких инструментов управления, в том числе систем космической связи.