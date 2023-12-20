"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества

29 ноября мы сообщали о визите белорусской военной делегации во главе с начальником Департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерием Ревенко в Республику Кубу.

Казалось бы рядовое событие вызвало бурную реакцию в СМИ, особенно в испаноязычных источниках. Одной из причин этого внимания стало включение в состав делегации начальника РВиА Вооруженных Сил РБ, Руслана Чехова, ответственного за принятие на вооружение РСЗО «Полонез», способной поражать одновременно до восьми целей противника с расстояния в 300 км. Такие возможности естественно заинтересовали не только кубинские ВС.

Так, новость о белорусах на Кубе привлекла взгляд Вьетнама и других стран тихоокеанского региона, осознающих необходимость принятия ответных мер на усиление военного присутствия США в регионе. В данном контексте эти страны рассматривают возможность укрепления своих национальных ВС, прежде всего, путем перевооружения.

Отметим, что Вьетнам традиционно проявлял интерес к приобретению современных образцов вооружения у дружественных стран. Поэтому закупка современного ракетного вооружения из Беларуси кажется привлекательным вариантом для замены устаревших комплексов 9К72 «Эльбрус», БМ-14 и БМ-21, состоящих на вооружении ВС Вьетнама.

Сегодня появилась информация о начале работы белорусской военной делегации в том же составе в Социалистической Республике Вьетнам. Стороны проведут двусторонние встречи по укреплению военно-технического сотрудничества и возможно даже заключат Соглашение о военном сотрудничестве и План двусторонней деятельности на 2024 год. Тем не менее, полагаем, что все же "Полонез" может оказаться одной из ключевых тем в рамках этих переговоров.

Павел Ковалев