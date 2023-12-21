Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны

ЦАМТО, 19 декабря. Президент России Владимир Путин 19 декабря выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной РФ.

Ниже вступительное слово В.Путина в открытой части заседания приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые товарищи! Уважаемый Сергей Кужугетович!

Год назад на итоговой коллегии Министерства обороны мы обсуждали первоочередные задачи, связанные с проведением специальной военной операции, говорили о дополнительных мерах по укреплению армии и флота.

Сегодня оценим, что и как было сделано за прошедший период, по каким направлениям необходимо еще качественно улучшить и усилить работу.

2023 год был для Вооруженных Сил напряженным, и хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России. При этом поддерживалась высокая боеготовность частей и соединений всех военных округов и флотов. Системно, строго по плану велась боевая учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы.

Хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач.

Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне специальной военной операции, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп в наших западных приграничных регионах.

И конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа – поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий. Это надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота.

Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания.

(Объявляется минута молчания)

Уважаемые участники коллегии!

События текущего года подтвердили, мы все это видим – Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений, в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Планирует передать Украине, как мы знаем, и многофункциональные истребители F-16: подготовка пилотов на Западе ведется.

За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже "втянули" в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам.

Напомню, все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали Горбачеву: нет-нет, ни дюйма на восток – ну, вот, пожалуйста. Такие вот партнеры. Врут беззастенчиво, просто на каждом шагу. При этом агрессивный характер блока уже не скрывается за "оборонительными" формулировками. Мне в свое время говорили: это же не военный блок, у нас политическая организация. А пятую статью никто не отменял никогда. При этом агрессивный, как я уже сказал, характер не скрывается. В доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.

Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся.

Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции.

Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул.

Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных Сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств.

Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне.

Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО. Конечно, наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения.

Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают, – нет, оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать.

Да, я уже сказал, реакция есть, она понятна, известна, и ребята на поле боя это отмечают. Наверное, здесь есть бойцы, которые сегодня награды будут получать, – тоже, наверное, это видят и готовы это сказать. Но, тем не менее, с этим нужно работать.

Хотел бы обратить ваше внимание на ряд приоритетных и системных задач.

Первое. В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире.

В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95 процентов, а морской компоненты – практически до 100 процентов.

До конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Мы четыре подводных лодки приняли, совсем недавно две, на прошлой неделе я принимал "Красноярск", многоцелевую атомную подводную лодку, и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава".

Модернизируется авиационная составляющая. В частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М. Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утвержденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены.

Второе. Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады – это ориентир для нашей работы по обычным вооружениям и технике. Их поставки в войска в сравнении с прошлым годом увеличились втрое. Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98 процентов. Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие.

В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах.

Третья важнейшая задача – своевременное в полном объеме снабжение всем необходимым войск, участвующих в специальной военной операции.

За прошедший год над реализацией этой задачи активно работали Координационный совет при Правительстве и рабочая группа Военно-промышленной комиссии. Действенную помощь оказывают главы регионов, представители ОПК. И конечно, результаты есть, снабжение войск улучшается.

Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв. Многие предприятия работают в три смены. Они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России, на поддержку киевского режима, на войну на Украине.

Наши оборонщики быстрее – а в этом смысл сегодняшних конфликтов – быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, что так будет и дальше.

В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобилей – в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз.

Вместе с тем обращаю внимание – здесь (в зале) есть представители Правительства, руководства Министерства обороны, – надо внимательно каждый день анализировать, что происходит на поле боя, и внимательно смотреть за тем, что нужно нашим бойцам на передовой дополнительно. Постоянно нужно это анализировать. Я сказал про бронетехнику, про автомобили и так далее. Да, в три раза возросли поставки бронетехники. Но нужно еще. Нужны современные танки, современные бронемашины.

Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это. Многие частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от "оборонки", взяли в работу отдельные темы и ведут их – быстро, эффективно, качественно. Просто здорово. Многие, наверное, даже не ожидали. В некоторых государствах пытаются наладить производство, казалось бы, обычных образцов вооружения – не получается, а у нас получается. Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач.

Как и несколько дней назад в ходе "Прямой линии", вновь хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане, предприниматели и волонтеры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам, конечно, важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно – а может быть, это самое главное – эта общая консолидация всех сил российского общества. Я еще раз благодарю всех, кто помогает нашим бойцам на фронте, перечисляет деньги и отправляет на передовую автомобили и беспилотники, рации и бронежилеты, шлет новогодние подарки и письма со словами поддержки, теплые вещи, медикаменты и многое другое. Эту помощь, этот патриотический настрой, солидарность невозможно переоценить.

Четвертое – это, как уже говорил, широкое использование полученного в ходе спецоперации опыта в оперативной и боевой подготовке, в учебных процессах военных вузов и академий. Я знаю, что такая работа активно ведется. Обновлены программы и планы обучения личного состава, в частности, в программы всех учебных заведений и центров Минобороны включены модули обучения работе с беспилотниками. Модернизируется учебно-материальная база полигонов. К проведению занятий привлечены инструкторы, имеющие боевой опыт. Их нужно привлекать к работе с военнослужащими – ну и в гражданской сфере, но это отдельная тема, мы об этом еще с коллегами поговорим.

На основе этих наработок следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, уточнить положения боевых документов, уставов и наставлений, а также учитывать этот опыт при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней.

Что здесь, в этой аудитории, говорить – мы понимаем, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как армия России, в мире уже никто не имеет. Но этот опыт реально нужно использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров.

Уважаемые участники коллегии!

Отдельно остановлюсь на такой важной теме, как своевременное материальное и социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставления им и их семьям дополнительных выплат, льгот и компенсаций.

Вместе с тем проблемы еще не все решены, они остаются. И в этой связи вновь повторю: все участники спецоперации – военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, – повторю, все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства.

В полной мере это касается получения статуса ветерана боевых действий, который дает льготы, дополнительные меры поддержки, в том числе и семьям наших бойцов.

Минобороны совместно с другими ведомствами, регионами надо оперативно решать возникающие здесь проблемы, обеспечивать положенные выплаты своевременно и в полном объеме.

И конечно, всем раненым участникам спецоперации должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание, в том числе средства реабилитации, лечение в военных санаториях – да и в гражданских, Министерство здравоохранения всегда предлагает свои услуги, всегда открыто для совместной работы с Минобороны.

Отмечу, что в целом сама система льгот, компенсаций, дополнительных выплат в Вооруженных Силах должна и будет дальше совершенствоваться. Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов. Мы обязательно продолжим работу и по этому направлению.

Давайте приступим к докладам. Слово министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу.

Пожалуйста".