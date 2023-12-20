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Ростех

«ОДК-Климов» нарастил производство авиадвигателей

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Петербургское предприятие «ОДК-Климов»
Петербургское предприятие «ОДК-Климов».
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Петербургское предприятие «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации в ходе совещания подвело итоги выполнения производственной программы. В 2023 году предприятие выполнило план и нарастило выпуск всех серийных авиационных двигателей.

На предприятии также рассказали о досрочном выполнении гособоронзаказа на поставку и ремонт вертолетных двигателей ВК-2500.

На совещании присутствовали первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Климов» Александр Грачев.

Владимир Артяков отметил, что ОДК обеспечивает требуемый ритм поставок авиационных двигателей благодаря развитию и расширению производственной кооперации.

В 2023 году «ОДК-Климов» проделал значительную работу по доработке силовых установок семейства ТВ7-117. Полностью обеспечены летные испытания и эксплуатация вертолетов Ми-38 с турбовальной версией двигателя – ТВ7-117В. Расширены эксплуатационные параметры ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 по температурному диапазону, высоте и ресурсу. Установленные на опытном образце самолета силовые установки готовы к началу летно-конструкторских испытаний.

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Продукция
117С
ВК-2500
Ил-114
Ил-114-300
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