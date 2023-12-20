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ТАСС

СМИ: в Италии одобрили декрет о продлении военных поставок Киеву на год

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По словам министра обороны страны Гуидо Крозетто, Рим решил "встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира"

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Совмин Италии одобрил декрет-закон о продлении на один год поставок оружия, транспортных средств и военных материалов на Украину. Об этом сообщило агентство ANSA.

"В очередной раз Италия решила встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира, в соответствии с позицией, занятой ее союзниками по НАТО и ЕС", - приводит агентство слова министра обороны Гуидо Крозетто.

По сведениям местных СМИ, 19 декабря Крозетто представил на заседании специального парламентского комитета по безопасности восьмой пакет военной помощи для Украины.

В марте 2022 года парламент республики одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. С тех пор было выпущено семь межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. 

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Страны
Италия
Украина
Проекты
NATO
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