СМИ: в Италии одобрили декрет о продлении военных поставок Киеву на год

По словам министра обороны страны Гуидо Крозетто, Рим решил "встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира"

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Совмин Италии одобрил декрет-закон о продлении на один год поставок оружия, транспортных средств и военных материалов на Украину. Об этом сообщило агентство ANSA.

"В очередной раз Италия решила встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира, в соответствии с позицией, занятой ее союзниками по НАТО и ЕС", - приводит агентство слова министра обороны Гуидо Крозетто.

По сведениям местных СМИ, 19 декабря Крозетто представил на заседании специального парламентского комитета по безопасности восьмой пакет военной помощи для Украины.

В марте 2022 года парламент республики одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. С тех пор было выпущено семь межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен.