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ТАСС

Kyodo: Япония намерена выделить Украине дополнительную помощь в размере $4,5 млрд

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Японские представители ранее отмечали, что предоставили Киеву гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Японии намерены выделить Украине дополнительный пакет помощи в размере $4,5 млрд. Об этом со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки сообщило агентство Kyodo.

Представители Японии ранее отмечали, что предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.

15 декабря генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио, что японские власти не комментируют возможность оказания дополнительной поддержки Киеву в случае сокращения объемов помощи со стороны США. 

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Страны
США
Украина
Япония
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