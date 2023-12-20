Kyodo: Япония намерена выделить Украине дополнительную помощь в размере $4,5 млрд

Японские представители ранее отмечали, что предоставили Киеву гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Японии намерены выделить Украине дополнительный пакет помощи в размере $4,5 млрд. Об этом со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки сообщило агентство Kyodo.

Представители Японии ранее отмечали, что предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.

15 декабря генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио, что японские власти не комментируют возможность оказания дополнительной поддержки Киеву в случае сокращения объемов помощи со стороны США.