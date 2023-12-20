Шойгу сообщил, что для обеспечения соцгарантий военных создается новый центр "одного окна"

Министр обороны подчеркнул, что все положенные выплаты производятся в установленные сроки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новый Военно-социальный центр Минобороны РФ, работающий по принципу одного окна, создается в России для улучшения предоставления социальных гарантий военнослужащим. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для повышения эффективности работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим и военным пенсионерам создается Военно-социальный центр министерства обороны, работающий по принципу одного окна", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу также отметил, что участники СВО также в первоочередном порядке обеспечиваются жильем. На эти нужды выделено 40 млрд рублей. Уровень денежного содержания контрактников, добровольцев и мобилизованных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, составляет от 210 тыс. рублей и выше. При этом по инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

Шойгу подчеркнул, что все положенные выплаты производятся в установленные сроки. "Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно", - указал министр.