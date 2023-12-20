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ТАСС

Путин: уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%

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Военные моряки на атомном подводном крейсере «Император Александр III» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. На дальнем плане — фрегат «Адмирал Касатонов»
Военные моряки на атомном подводном крейсере «Император Александр III» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. На дальнем плане — фрегат «Адмирал Касатонов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Иодас

По словам президента, модернизируется авиационная составляющая, в частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень современной техники в стратегических ядерных силах России доведен до 95%, сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты - практически до 100%", - сказал глава государства.

Путин отметил, что до конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". "Мы четыре подводных лодки приняли, совсем недавно - две, на прошлой неделе я принимал "Красноярск", многоцелевую атомную подводную лодку, и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава", - напомнил Путин.

Также, по его словам, модернизируется авиационная составляющая, в частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М.

"Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утвержденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены", - заверил президент. 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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