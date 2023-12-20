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ТАСС

Шойгу: уровень зарплат военных на СВО составляет от 210 тыс. рублей

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Вопрос выплат держится на особом контроле, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень денежного содержания контрактников, добровольцев и мобилизованных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, составляет от 210 тыс. рублей и выше. Вопрос выплат держится на особом контроле, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач. По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что все положенные выплаты производятся в установленные сроки. "Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно", - указал министр. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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