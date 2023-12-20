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ТАСС

На Украине предложили мобилизовать еще 450-500 тыс. человек

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Источник изображения: John Moore/ Getty Images

Президент Владимир Зеленский утверждает, что это обойдется стране дополнительно в 500 млрд гривен

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военные предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции.

"Они (военные - прим. ТАСС) предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек", - сказал он.

Зеленский утверждает, что подобная мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд по текущему курсу НБУ). "Я бы хотел понимания от премьер-министра [Украины Дениса Шмыгаля], от министра финансов [Сергея Марченко]: откуда деньги?" - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. 

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Украина
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