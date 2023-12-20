Как Россия вводила ответные санкции в отношении представителей ЕС

РФ 19 декабря в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза расширила список представителей государств ЕС, которым запрещен въезд в страну

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2023 года Россия расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Решение принято в ответ на 12-й пакет санкций ЕС. Как сообщил МИД РФ, среди тех, кому запрещен въезд в Россию, - представители силовых ведомств и граждане стран ЕС, которые оказывают военную помощь Киеву.

До настоящего времени Москва пять раз объявляла об ответных санкциях против представителей Евросоюза и евроструктур. Поименные списки подпавших под ответные санкции и сведения о количестве таких лиц не публикуются.

31 марта 2022 года МИД РФ заявил, что Россия расширяет список представителей стран - членов ЕС и евроструктур, которым запрещается въезд на территорию страны. Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, и большинство депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую политику. В ответный российский черный список были внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран ЕС, общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения".

7 сентября 2022 года РФ в качестве ответной меры расширила санкции против Евросоюза. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, "ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину". Внесенным в санкционный список лицам запрещен въезд в Россию, соответствующая вербальная нота МИД РФ была передана в представительство ЕС.

25 октября 2022 года Москва в ответ на недружественные действия ЕС и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) расширила список представителей стран - членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В МИД РФ пояснили, что "речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму". Ограничения касаются и отдельных депутатов ПАСЕ. Решение было принято после того, как Евросоюз ввел очередные ограничительные меры, "нацеленные на сдерживание развития РФ", а также после одобрения ПАСЕ очередной антироссийской резолюции.

17 января 2023 года РФ в ответ на 9-й пакет санкций Евросоюза расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В него, согласно заявлению МИД РФ, были включены руководители силовых ведомств стран ЕС, руководители государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Киеву, а также граждане государств Евросоюза, "замеченные в систематической публичной антироссийской риторике". Ограничения распространены и на отдельных депутатов Европарламента.

23 июня 2023 года Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. В МИД РФ указали, что решение принято в ответ на 11-й санкционный пакет стран ЕС, принятый 23 июня. Ограничения, введенные Москвой, касаются "представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран - членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, <...> представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами". Под санкции подпали также парламентарии стран Евросоюза, "продвигающие конфронтационную повестку с Россией".