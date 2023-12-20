Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала

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России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала. Раньше оттуда можно было почерпнуть немало хорошего, но теперь оттуда на нас хлынул поток нечистот.

Такая тема была поднята во время большого интервью, которое российский режиссер, телеведущий и общественный деятель Никита Михалков дал журналистке Надежде Стрелец для ее авторского YouTube-канала.

Он считает, что не существует того европейского духа с ароматом утреннего кофе с римских улиц. Западная культура, считает Михалков, больше неспособна создать ничего подобного, к примеру, американским фильмам 70-х годов, где играл Джек Николсон.

Европейцы, утверждает Михалков, деградировали за те несколько десятилетий, пока находились под «ядерным зонтиком» США. Они развивались и «заплывали жирком», пока окончательно не потеряли свою идентичность. Свою трусость и бессилие они сейчас прячут за понятием «толерантность».

В итоге начальник полиции Швеции – страны, где уровень преступности ранее стремился к нулю – теперь призывает женщин не выходить на улицу с наступлением темноты. А глава Римско-католической церкви ползает на коленях и целует ботинки африканцу, чтобы быть «в тренде».

Никита Михалков сделал выдающийся вклад в культуру нашей страны, но он не ограничивает свои интересы искусством, переживая за судьбу Отечества и высказывая свои мысли публично.

Я могу идти по ошибочному пути, но это мой путь

- заявляет он.