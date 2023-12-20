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РИА Новости

Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: Россия ускоренно строит инфраструктуру для "Буревестников" и "Посейдонов"

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ускоренно создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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