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РИА Новости

Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком

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Учение противодиверсионных сил в Балтийске
Учение противодиверсионных сил в Балтийске.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

Евменов: все российские военные флоты находятся в боеготовности

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все российские военные флоты находятся в боеготовности, заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов журналистам во вторник.

"Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия", - сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ ещё один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения. Нынешний год, отметил военачальник, был для Военно-морского флота насыщенным.

"Провели ряд масштабных учений. Особенно хочу отметить учения в Арктике. Провели учения "Океанский щит" с задействованием нескольких флотов. По приёму новой техники: под руководством верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера - стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности", - сказал он.

"Кроме того, в этом году помимо атомных подводных лодок в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса "корвет", малые ракетные корабли и сейчас готовимся к приёму корабля дальней морской зоны, ещё одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения", - добавил главком.

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Арктика
Военные учения
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