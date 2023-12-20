На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей

Шойгу: на всей линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения 7 тысяч километров минных полей, глубина минирования составляет до 600 метров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.

"Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей, полтора миллиона противотанковых заграждений "Пирамида", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники", - сказал Шойгу.

Он добавил, что глубина минирования составляет до 600 метров.